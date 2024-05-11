 بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي - بوابة الشروق
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بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 10:58 ص

يرى محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأرى أن الفريق أفضل من الناحية الفنية من الترجي التونسي".

وأضاف: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي نجح في تطوير مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية، والفريق يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام بلدية المحلة في الدوري".

ويواجه النادي الأهلي فريق بلدية المحلة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل أن يواجه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.


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