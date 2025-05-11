وكيل تعليم المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس شبين الكوم

تفقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأحد، عددًا من مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من انتظام الدراسة وتفاعل المعلمين مع الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وشملت الجولة مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة، ومدرسة سامي نصر الدين الصناعية بنات، حيث حرص وكيل الوزارة على المرور داخل الفصول الدراسية، ومناقشة الطلاب في عدد من المواد الدراسية للوقوف على مستواهم العلمي، وتشجيعهم على مواصلة الاجتهاد والتميز.

وأكد وكيل الوزارة أهمية التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيدًا بجهود إدارات المدارس والمعلمين في توفير بيئة تعليمية مناسبة، والحفاظ على انتظام الدراسة.

تأتي الجولة ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية الدورية للمدارس، بهدف ضمان جودة التعليم وتحسين الأداء داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.