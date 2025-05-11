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كشف خالد الغندرو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض اقترب من حراسة مرمى الفريق خلال مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز، يوم الثلاثاء، المقبل، ضمن منافسات مباريات بطولة الدوري المصري.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة «المحور»: «محمد صبحي يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز».

أضاف: «التفكير في مشاركة صبحي بالمباراة جائت بعد التأكد من عدم تعرضه لكسر في يده عقب إصابته أمام سيراميكا في بطولة الدوري».

وتابع: «الحارس سيخضع لبعض الفحوصات خلال الايام المقبلة والأقرب حتى الأن تواجده في التشكيل الأساسي للقاء».

وكان الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، حراس مرمى الزمالك أفتعل أزمة خلال مباراة الأبيض الماضية أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وكان محمد صبحي قام بإلقاء قميص الفريق الأبيض على الأرض بعد استبداله في مباراة سيراميكا، والتي جمعت بينهما أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كما اعترض محمد عواد على قرار دخوله بديلا لـ محمد صبحي بعد إصابة الأخير، إلى جانب اعتراضه على عماد المندوه، مدرب حراس المرمى.