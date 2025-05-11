محافظ المنيا: إضافة خدمة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال الاستكشافية والعلاجية في مستشفى الكبد بملوي

طالب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مديرية الصحة، بمواصلة الجهود والتطوير لتقديم خدمات طبية وصحية متميزة لأبناء المحافظة، وكذلك المشاركة بفاعلية في المبادرات الرئاسية، حيث أعلن دخول خدمات جديدة مثل خدمة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال الاستكشافية والعلاجية في مستشفى الكبد بملوي.



من جانبها، أعلنت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن إضافة خدمة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال الاستكشافية والعلاجية في مستشفى الكبد بملوي.



يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لخدمات قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وتحت قيادة الدكتور أحمد صلاح أبو العلا استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ومدرس أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة الجلالة ورئيس قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى، والذي يضم نخبة متميزة من الاستشاريين والأخصائيين في التخصص.

واستقبل القسم مؤخرًا أول حالتين أطفال، وتم إجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لهما بنجاح واحترافية،

بواسطة الدكتور يسري محمد فتحي محمد، مدرس واستشاري أمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب ومستشفيات المنيا الجامعية، وبمساعدة فريق تمريض المناظير المدرب على أعلى مستوى.



كما أعلنت عن افتتاح عيادة الكبد والجهاز الهضمي للأطفال، يوم الاثنين من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لاستقبال ومتابعة جميع الحالات على مستوى المحافظة.