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أبدى المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي السابق لنادي الزمالك، رغبته في تدريب نادي بيراميدز، من خلال تصريحات نارية أدلى بها مساء اليوم.

ورحل بيسيرو عن الزمالك خلال الأيام الماضية، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وتعيين أيمن الرمادي بدلًا منه.

وكشف خالد الغندور عن تواصله مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه استاد المحور، تواصلت اليوم مع مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لدى نادي الزمالك، وأكد لي أنه تنازل عن شهر من عقده لصالح نادي الزمالك.

وأضاف خالد الغندور: «بيسيرو أكد لي أنه يتمنى تدريب نادي بيراميدز أو المصري البورسعيدي».

واختتم: «هناك أيضًا رغبة من قبل المدرب البرتغالي لخوض تجربة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية».