إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، اليوم الأحد.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا بانقلاب ميكروباص بالقرب من وصلة أم قمر بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة.

توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى القصاصين بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم محمد بدر عبد الله، ٥٥ عاما، أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، رشا صلاح على، ٤٥ عاما ، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة، شيماء محمد بدر، ٣٤ عاما، جرح قطعي في الجبهة واشتباه كسر في العمود الفقري، آية محمد عبد الله جعفر، ١٩ عاما، اشتباه كسر في الساعد الأيمن، أمل محمود عبد الحافظ محمود، ٤٢ عاما سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري وجميعهم من مركز أبو صوير وجميلة عبد الرحمن محمد، اشتباه كسر بالعمود الفقري، مقيمة بمنطقة المنايف بالإسماعيلية.

حُرّر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.