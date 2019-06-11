الثلاثاء 11 يونيو 2019 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

شقيقة عزت أبو عوف: تحسن طفيف بحالته الصحية.. والزيارة ممنوعة

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 9:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 9:01 م

قالت الفنانة مها أبو عوف، عن التطورات الصحية لشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف، إنه قضى فترة حرجة، لكنه بدأ يستجيب مؤخرًا للعلاج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن حالته الصحية تشهد تحسنًا طفيفًا، معبرة عن أمنياتها بالشفاء التام لشقيقها في وقت قريب.

وأوضحت أن شقيقها حاليًا تحت تأثير المنومات ولا يمكنه التحدث لذا منع الأطباء عنه الزيارات لحين يستعيد كامل وعيه ويتمكن من الحديث إلى جمهوره مرة أخرى، متابعة أن أول أمس بدأ يدرك وجود المحيطين به ويستجيب لحديثهم.

وتعرض الفنان الكبير عزت أبو عوف، لأزمة صحية مفاجئة إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم وحالة جفاف، ما استدعى وضعه في العناية المركزة بمستشفى الصفا بحي المهندسين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك