قالت الفنانة مها أبو عوف، عن التطورات الصحية لشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف، إنه قضى فترة حرجة، لكنه بدأ يستجيب مؤخرًا للعلاج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن حالته الصحية تشهد تحسنًا طفيفًا، معبرة عن أمنياتها بالشفاء التام لشقيقها في وقت قريب.

وأوضحت أن شقيقها حاليًا تحت تأثير المنومات ولا يمكنه التحدث لذا منع الأطباء عنه الزيارات لحين يستعيد كامل وعيه ويتمكن من الحديث إلى جمهوره مرة أخرى، متابعة أن أول أمس بدأ يدرك وجود المحيطين به ويستجيب لحديثهم.

وتعرض الفنان الكبير عزت أبو عوف، لأزمة صحية مفاجئة إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم وحالة جفاف، ما استدعى وضعه في العناية المركزة بمستشفى الصفا بحي المهندسين.