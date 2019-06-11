الحوثيون يعلنون مقتل أحد قياداتهم البارزة في جبهات القتال باليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي بارز موالي لها في إحدى جبهات القتال في اليمن.

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) إن " العميد حمزة محمد الوشلي استشهد وهو يقوم بواجبه الجهادي في جبهات العزة والشرف".

ولم تحدد الجماعة في أي جبهة قتل الوشلي.

وكان الوشلي المكنى بـ (أبو عايش) أحد أبرز قيادات الدائرة الصحية التابعة لأنصار الله ورئيس للجنة الثورية التابعة لهم في وزارة الصحة.

ويخوض الحوثيون معارك عنيفة مع القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي مدعومة بقوات التحالف العربي، منذ نحو خمس سنوات، ما أسفر عن مقتل واصابة أعداد كبيرة من عناصرهم بينهم قيادات بارزة.