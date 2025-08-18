رئيس الوزراء الفلسطيني: مزاعم إغلاق مصر لمعبر رفح كلام فاضي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن «مصر تبذل جهودًا كبيرة؛ من أجل إدخال أكبر حجم من المساعدات إلى قطاع غزة».

وأضاف خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «مزاعم إغلاق مصر لمعبر رفح كلام فاضي وغير صحيح»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى اتصال إسرائيل بقطاع غزة بـ5 معابر أخرى، وهي المسئولة عن منع دخول المساعدات من معبر رفح؛ بسبب احتلالها للجانب الفلسطيني منه.

وتوجه بالشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة وكل ما يقدمونه من دعم إنساني وسياسي للشعب الفلسطيني في غزة.

ووجه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني على صموده وصبره وتمسكه بوطنه وأرضه، مناشدًا المجتمع الدولي القيام بجهد أكبر لوقف التمرد الإسرائيلي على الشرعية والقوانين الدولية، والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار وضرورة إعادة إعمار القطاع وبناء المؤسسات الفلسطينية، مختتمًا: «نثمن جهود مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، ونرجو لها النجاح وسماع أخبار قريبًا بشأن وقف الحرب في غزة».