مسئول في الكنيست: بن غفير لا ينوي التراجع وسيجبر الحكومة على الاستيطان في غزة

قال رئيس لجنة الأمن عضو الكنيست، تسفيكا فوجل، إن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير لا ينوي التراجع لحظة، وسيجبر الحكومة على الاستيطان بغزة.

وأضاف أن "الثمن الواجب دفعه لما حدث في 7 أكتوبر 2023 هو الاستيطان بغزة والضفة والسيادة عليهما، وقال "لا يوجد أحد بريء لذلك ستصبح غزة جزءا من إسرائيل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر استبعاد ملف "فرض السيادة على الضفة الغربية" من جدول اجتماع سيعقد، اليوم الخميس.

وسيتركز النقاش خلال الاجتماع على الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، خصوصًا مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول اعترافها بدولة فلسطين، بحسب "يورو نيوز".

وأمس الأربعاء، دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى ضم 82% من أراضي الضفة الغربية، وقال إنه يتمنى أن يحظى بدعم نتنياهو في هذا التوجه.