طيران مسير مجهول يستهدف سيارة مدنية في حلب شمالي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، بهجوم نفذه طيران مسير مجهول على سيارة مدنية في طريق مطار حلب الدولي شمال البلاد.

وقالت "سانا" عبر حسابها على منصة "تلجرام"، إن "طيرانا مسيرا استهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".

ولم تحدد الوكالة هوية الطيران المسير، ولا الشخصيات التي استهدفها، وما إذا كان قد نجم عن الهجوم خسائر بشرية من عدمه.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.

فيما تواصل إسرائيل شن هجمات على الأراضي السورية بين الحين والآخر، رغم أن الإدارة السورية لم تشكل تهديدا لها بأي شكل.