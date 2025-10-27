مصدر مسئول بالسلطة الفلسطينية يتهم حماس بالانقلاب على تفاهمات متفق عليها

أفاد مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية، بأنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، إنَّ موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

كما كشف أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

وصرح المصدر الفلسطيني أيضا، بأن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بيانًا مشتركًا مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.

والجمعة، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا تناول أبرز مخرجات الاجتماعات، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في البيان، إن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا يقوم على وحدة الكلمة ورفض جميع أشكال الضم والتهجير، مشددة على أهمية استمرار تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار الكامل عن القطاع وفتح المعابر كافة، وفي مقدمتها معبر رفح، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبدء عملية إعمار شاملة.

واتفقت الفصائل على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط".

كما تم الاتفاق على "إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ إعادة الإعمار مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني.