نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون

لليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وسط عمليات نسف للمنازل وتهجير قسري لسكانه.

ولم تتوقف طائرات الاحتلال والمدفعية عن استهدافها لمنازل المواطنين وكل من يقترب من المنطقة.

ودمرت قوات الاحتلال أكثر من 400 منزل ومنشأة مدنية، وسوّتها بالأرض، باستخدام روبوتات مفخخة وقصفها بالطائرات الحربية.

ويشهد حي الزيتون نزوحًا قسريًا متواصلًا للسكان الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، مع تواصل آليات الاحتلال عمليات التجريف والتدمير في المحورين الشرقي والجنوبي.

ومنذ ساعات الصباح نفذت قوات الاحتلال أكثر من عملية نسف لمنازل المواطنين، وما زالت آليات الاحتلال تتمركز خلف شارع 8 وقرب مفترق دولة وأرض البرعصي وعليين وتُواصل أعمالها التدميرية.

وذكر مراسل وكالة «صفا»، أن مدفعية الاحتلال واصلت قصف مناطق متفرقة من الحي.

وأفاد بأن مسيّرات إسرائيلية «كواد كوبتر» تُحاصر مناطق صلاح الدين والنديم والمصلبة ومفترق دولة وغيرها، وتُطلق النار على كل من يقترب منها.

وفي السياق، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة برغوت في محيط مسجد بلال بن رباح، ومنزلًا لعائلة فورة قرب مسجد الفاروق.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منزل لعائلة مرتجى في محيط مدرسة الفلاح، ما أسفر عن استشهاد المواطن يوسف رجب مرتجى وزوجته.

واستشهد الشاب ضياء ياسين متأثرًا بإصابته، جرّاء قصف إسرائيلي سابق استهدف الحي.

وحسب مراسل الوكالة، استشهد مواطنَان، جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط شارع ( 8 ) جنوبي الحي.

وأبلغت قوات الاحتلال إحدى عائلات المنطقة القريبة من مربع مسجد بلال بن رباح بضرورة الإخلاء، محذّرة من البقاء في منازلهم حتى صباح الغد.

وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات هائلة في الوصول إلى العالقين تحت الركام، بسبب القصف المكثف ونقص المعدات.

ويتعرض حي الزيتون أقدم وأكبر أحياء مدينة غزة، لاعتداءات ومسح ممنهج، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، وعمليات النسف المتواصلة.

وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن قوات الاحتلال تقوم منذ 6 أيام بتسوية حي الزيتون بالأرض مدمرة نحو 400 منزل.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم على الحي يأتي ضمن هجوم أوسع لتدمير محافظة غزة، على غرار ما جرى في محافظات رفح وشمال غزة وخان يونس.