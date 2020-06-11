تطبيق جديد في إيطاليا قد يصبح جزء من حياة الشعب الإيطالي، كون فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) أصبح أحد تفاصيلها اليومية.

التطبيق واسمه IMMUNI (إيموني) يبدأ عمله ما إن يتم تفعيل "البلوتوث"، مما يتيح للهاتف التواصل لنحو 15 دقيقة مع الهواتف الجوالة ضمن المنطقة، لكن هذا التواصل لن يتيح الحصول على البيانات الشخصية.

ومن خلال هذا التطبيق سيصبح تتبع المصابين بفيروس كورونا أسهل لكل من يستخدمه، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتبدأ مهمة هذا التطبيق بعد إجراء فحص كورونا، وفي حال كانت نتيجته موجبة، سيتم التواصل مع المريض من قبل وزارة الصحة، حيث ستطلب منه تحميل التطبيق على هاتفه المحمول، حيث سيضيف المصاب بياناته مع رمز تشفير خاص به. وما إن يتم إدخال كافة التفاصيل، حتى تصل رسالة لأصحاب الهواتف الجوالة الذين يتواصلون مع الحالة، حيث ستطلب منهم الوزارة أيضا أخذ الحيطة، وإجراء فحص أيضاً.