مسؤول أوكراني: 300 ألف طن من الحبوب ربما كانت في مستودعات أوكرانية دمرتها الحرب

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي يوم السبت إن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب ربما كان مخزنا في مستودعات تقول كييف إنها دُمرت جراء القصف الروسي مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».

وأضاف فيسوتسكي، في تصريحات بثها التلفزيون الوطني، أن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير شباط، كانت المستودعات في واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا في ميناء ميكولايف على البحر الأسود، تحتوي على 250-300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل كل ما بوسعها لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

ميدانيا، أعلنت كييف الجمعة شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون (جنوب) التي احتلتها روسيا بشكل شبه كامل منذ الأيام الأولى من الغزو، وتخشى كييف أن تضمها موسكو.

وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة المحتلة تمكنت من السيطرة على قوات روسية واستولت على معداتها من اسلحة وأجهزة اتصال.