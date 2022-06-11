اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مضطرب نفسيا بالجيزة لادعائه أنه المهدي المنتظر

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه مضطرب نفسيا بالجيرة؛ لادعائه بكونه المهدي المنتظر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعي كونه المهدى المنتظر ونزول الوحي عليه بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وباستدعائه وشقيقه، أكد الأخير أن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وقدم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.