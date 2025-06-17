برس تي في: طائراتا إف-14 الإيرانيتين التي تزعم إسرائيل تدميرهما كانتا مزيفتين

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن طائراتي "إف-14" التي تزعم إسرائيل تدميرهما كانتا مزيفتين ونصبتا طعما خصيصا في مطار مهرآباد بطهران.





وأضافت: "على الرغم من ادعاء إسرائيل رصدهما وتدميرهما فقد تأكد أن الأهداف التي هوجمت كانت مزيفة نصبت في مطار مهرآباد الدولي للتمويه".



وقال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن "القوات الجوية هاجمت طائرتين إيرانيتين من طراز إف-14 في مطار طهران ودمرتهما".

من جانبها، أفادت الدفاعات الجوية الإيرانية بتدمير طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، مشيرة إلى أنها الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تخطط لمهاجمة قاعدة رمات ديفيد الجوية العسكرية الإسرائيلية، موضحة أن "هناك مواقع حساسة ضمن قائمة الأهداف المشروعة لإيران".

يأتي ذلك في خضم دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.