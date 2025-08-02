وفد حماس يبلغ تركيا استعداد الحركة للعودة للمفاوضات فور انتهاء الأزمة الإنسانية بغزة

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اجتمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع وزير الخارجية التركي هكان فيدان في إسطنبول مساء الجمعة.

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية وجهود وقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وخاصة جريمة التجويع ضمن العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومحاولات التهجير في غزة والضفة، والاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، وفق بيان للحركة.

واستعرض درويش ما يمارسه الاحتلال في غزة من تطهير عرقي وجريمة التجويع ومنع الغذاء والدواء وكل سبل الحياة ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد استعداد الحركة للعودة للمفاوضات فور انتهاء الأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات بشكل كافٍ في غزة.

وشدد درويش على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة ومتمسكة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، أكد فيدان استمرار تركيا في جهود وقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات بشكل عاجل وفعال، ودعم القضية الفلسطينية بأقوى الأشكال.

وقال فيدان غزة تشهد جريمة إبادة جماعية يندى لها جبين العالم، وشدد على الرفض القاطع لخطوات إسرائيل الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل تهدف من خلال إطالة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى كسر مقاومة الفلسطينيين في غزة وإرغامهم على ترك ديارهم.