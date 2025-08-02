جماعة الحوثي تعلن تنفيد عملية عسكرية ضد مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في إسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان: "إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف سريع أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع أكثر من 4 ملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".

وأوضح أن العملية "جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو في قطاع غزة".

وشدد على أن "عملياتهم مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، في أحدث هجوم للجماعة المتحالفة مع إيران.