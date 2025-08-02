لابيد وجولان يهاجمان حكومة نتنياهو بعد نشر مقطع مصور لمحتجز إسرائيلي بغزة

- هيئة البث العبرية عن والدة المحتجز: أنا منهارة لكن لدي يقين واحد ابني حي.. أفيتار حي

هاجم رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا للأسير المحتجز في قطاع غزة أفيتار دافيد.

وقال لابيد، في منشور عبر منصة إكس: "على كل عضو في الحكومة أن يشاهد اليوم فيديو أفيتار قبل أن يذهب إلى النوم، وأن يحاول أن يغفو بينما يفكر في أفيتار وهو يحاول البقاء على قيد الحياة داخل النفق".

من جهته، قال زعيم حزب "الديموقراطيون" المعارض يائير جولان، في منشور عبر منصة إكس: "نتنياهو لا يُعيد الأسرى لأنه لا يريد، لأنه يعلم أن ذلك سيضر به سياسيًا، هذه هي الحقيقة".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الرسمية عن غاليا ديفيد، والدة المحتجز المذكور قولها: "أنا منهارة، لكن لدي يقين واحد؛ ابني حي، أفيتار حي"، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى تجرؤ على مشاهدة تسجيل يظهره.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن عددا من أهالي الأسرى المحتجزين ومحتجزين سابقين طالبوا الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة فورية لتخليص أبنائهم من المعاناة التي يواجهونها في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت كتائب القسام، مقطعا للمحتجز للإسرائيلي أفيتار، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.​​​​​​​

وأظهر الفيديو المحتجز جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية، فيما تضمن المقطع مشاهد سابقة له وهو داخل سيارة برفقة محتجز آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل سابقة خلال هدنة جرت في يناير الماضي.

وقالت "القسام" في الفيديو، الذي بثّته بثلاث لغات (العربية، العبرية، الإنجليزية)، إن الأسرى المحتجزين لديها "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب"، وأرفقته بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

كما تضمن مقطع الفيديو تصريحات لمسئولين إسرائيليين بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث ظهر نتنياهو وهو يقول: "إتاحة دخول الحد الأدنى من المساعدات".

بينما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا: "أعتقد في المرحلة القادمة ما يجب إرساله إلى غزة هو القنابل"، في إشارة لإصرار المستوى الإسرائيلي الرفيع على تجويع غزة بمن فيهم الأسرى المحتجزين لدى حماس.