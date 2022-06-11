 تراجع الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف - بوابة الشروق
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تراجع الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 9:06 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إلى أقل من 10 آلاف بينما تدرس السلطات تخفيف المزيد من القيود من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية قبل تفشي الجائحة.

وسجلت كوريا الجنوبية، 8 آلاف و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 64 حالة إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و200 ألف و346 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و351 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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