روسيا وأوكرانيا تجريان عملية تبادل للأسرى تضم حوالي 200 جندي

أفرجت كل من أوكرانيا وروسيا، عن أكثر من 90 جنديا، في عملية تبادل جديدة للأسرى، حسبما قال مسئولون اليوم الأحد.

وقال مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، على تطبيق تليجرام للتواصل إن كييف استعادت 95 من مدافعيها الذين أسرهم الروس في معارك مدينتي باخموت وماريوبول.

وقال إن "الكثير من أفرادنا كانوا مصابين في الأسر".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أنه جرى الإفراج عن 94 من مقاتليها من الأسر الأوكراني، مشيرة إلى أن الجنود سيخضعون للعلاج في المنشآت الطبية للوزارة ولإعادة تأهيل.

وفي كييف، قال يرماك إن الرئيس فولوديمير زيلنسكي، جعل الإفراج عن كل الجنود الأوكرانيين المحتجزين في الأسر الروسي واحدة من المهام الرئيسية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى مرات عدة، على مدار الحرب الممتدة منذ 15 شهرا. وجرت أحدث عملية تبادل كبيرة للأسرى في نهاية مايو الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير عام 2022، عاد أكثر من 2500 أوكراني من الأسر الروسي، وفقا لكييف، وفي معظم الحالات، يسلم الطرفان المتحاربان تقريبا نفس عدد المقاتلين الذي يسلمه الطرف الآخر.