بولندا تصبح خامس أكبر مصدر للفائض التجاري لكوريا الجنوبية بفضل الصادرات الدفاعية

أصبحت بولندا خامس أكبر مصدر للفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين وذلك بفضل الزيادة في صادرات الصناعات الدفاعية، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت فائضا قدره 71ر2 مليار دولار في التجارة مع بولندا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بعد تسجيل فائض قدره 85ر10 مليار دولار مع الولايات المتحدة، و6ر7 مليار دولار مع فيتنام، و3ر5 مليار دولار مع هونج كونج، و6ر3 مليار دولار مع الهند، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الرابطة إن كوريا شحنت في الأشهر الأربعة الأولى ما قيمته 255 مليون دولار من دبابات طراز /كيه 2/ وعربات مصفحة إلى بولندا، متجاوزة رقم 201 مليون دولار من نفس المنتجات المصدرة إلى بولندا في عام 2022 بأكمله.

ووقعت بولندا العام الماضي صفقات لشراء بما قيمته نحو 20 تريليون وون (5ر15 مليار دولار) من دبابات /كيه 2/ ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز /كيه 9/ وطائرات مقاتلة من طراز /إف إيه-50/ من شركة "هيونداي روتيم" وشركة "هانوا إيروسبيس للصناعات" وشركة "كوريا إيروسبيس للصناعات" على التوالي، وفقال للرابطة.