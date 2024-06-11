حزب الله يبث لقطات من استهدافه مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وإسقاطها في لبنان

عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، مشاهد من عملية إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في الأجواء اللبنانية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة مسلحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء اللبنانية"، حيث أبان مقطع الفيديو عملية رصد المسيّرة المستهدفة، ولحظة إصابتها بصاروخ أرض-جو، وسقوطها فوار.

كما عرض الفيديو لقطات وثقها أهالي الجنوب اللبناني لسقوط المسيرة الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة له، كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، بصاروخ أرض - جو أطلقه "حزب الله".

من جهته، أصدر "حزب الله" بيانا حول هذه العملية قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع "هرمز 900" مسلحة ‏بصواريخ لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏

وأمس الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق "حزب الله" صواريخ مضادة للطائرات نحو مقاتلاته الحربية بسماء لبنان، لافتة إلى أنه هاجم مطلقي هذه الصواريخ.



وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في ذات اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها "الحزب" خلال هذا أسبوع، إطلاق صواريخ نحو الطائرات الحربية الإسرائيلية، إذ أنه كان قد أكد يوم الخميس الماضي، إطلاق صواريخ دفاع جوي على "طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".‏