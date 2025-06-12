إسرائيل: على المجتمع الدولي الرد بحزم على عدم امتثال إيران واتخاذ تدابير لمنعها من تطوير أسلحة نووية

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم امتثال طهران لالتزاماتها.

وزعمت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «إيران انخرطت في برنامج سري ممنهج لتطوير الأسلحة النووية، وتُكثف إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب».

وأضافت: «يجب على المجتمع الدولي الرد بحزم على عدم امتثال إيران، واتخاذ تدابير لمنعها من تطوير أسلحة نووية».

وصوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على قرار بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها، بأغلبية 19 صوتًا.

ومن أصل 35 عضوًا في المجلس، صوّت 19 لصالح القرار، بينما صوّتت 3 دول ضده، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

من جانبها، قالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن منظمة الطاقة الذرية في إيران أصدرت أمرًا بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، ردًا على القرار.

وأضافت أن «إيران ردًا على قرار الوكالة ستعمل على استبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس».

ونقلت عن بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، قوله إن «إيران تدرس حاليًا اتخاذ إجراءات أخرى، ردًا على قرار الوكالة الدولية، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا».

وأدانت المؤسستان بشدة قرار مجلس محافظي الوكالة، قائلتين إن «إيران التزمت دائماً بتعهداتها ضمن اتفاقية الضمانات».

ونوه البيان المشترك أنه «لا يوجد أي تقرير للوكالة حتى الآن ما يشير إلى عدم امتثال إيران لهذه التعهدات».