تاجليافيكو يجدد تعاقده مع ليون

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جدّد الظهير الأيسر الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو عقده مع نادي ليون لكرة القدم حتى العام 2027، وفقا لما أعلنه الجمعة سادس الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وانتهى عقد اللاعب المُتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 وبكوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024، مع ليون في 30 يونيو، علما أنه خاض 70 مباراة دولية وسجّل هدفًا واحدًا.

والتحق تاجليافيكو بالنادي الفرنسي في صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 4.85 مليون دولار وبعقد لمدة ثلاثة أعوام، ودافع عن ألوانه في 102 مباراة في كافة المسابقات محرزا تسعة أهداف.

وشارك الموسم الماضي في 39 مباراة، منها 24 في الدوري المحلي وتسع في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، أحرز في جميعها خمسة أهداف.