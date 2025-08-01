مصرع طفل غرقًا في ترعة أطواب في بني سويف

لقى طفل مصرعه غرقًا في ترعة قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، تم انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطار من مستشفى الواسطى المركزي بوصول طفل جثة هامدة، لقى مصرعه غرقًا بترعة برية أطواب التابعة لدائرة المركز.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية التي قام بها المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، أن الطفل يدعى "أحمد محمود سيد قرني"، 12 سنة، لقى مصرعه غرقًا في ترعة قرية أطواب لعدم إجادته السباحة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث وتحريات المباحث.