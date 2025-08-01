مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي على طريق بني سويف الزراعي

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بالطريق الدائري بمركز ببا أمام قرية بني قاسم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بالطريق الدائري بمركز ببا أمام قرية بني قاسم، وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع أمام قرية بني قاسم بالطريق الدائري بمركز ببا بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع طفل يدعى "محمد أحمد حسن"، 15 سنة، مقيم قرية البطانية التابعة لمركز ببا، وإصابة كل من: "محمد عيد شعبان"، 15 سنة، ويوسف حسن حسين، 24 سنة، وإسلام خالد قرني، 18 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات بالوجه، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الحادث.