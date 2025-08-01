 أردوغان: سنرى نهاية الظلم في غزة كما حدث في سوريا - بوابة الشروق
الجمعة 1 أغسطس 2025 9:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: سنرى نهاية الظلم في غزة كما حدث في سوريا

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 9:41 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 9:41 م

- حفنة من الجناة يقضون على كل ما يمت للإنسانية بصلة في غزة وليس الأطفال والرضع فحسب

- غزة تشهد أفظع إبادة جماعية خلال آخر قرن

- أشقاؤنا في غزة سيعيشون أحرارا إلى الأبد بإذن الله في تلك الأراضي المباركة التي روتها دماء الشهداء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن قطاع غزة يشهد أفظع إبادة جماعية خلال آخر قرن.

وأضاف خلال مشاركته في فعالية شبابية بإسطنبول، أن حفنة من الجناة يقضون على كل ما يمت للإنسانية بصلة في غزة وليس الأطفال والرضع فحسب.

ومضى قائلا: "بمشيئة الله سنرى نهاية الظلم في غزة كما حدث في سوريا".

وتابع: "أشقاؤنا في غزة سيعيشون أحرارا إلى الأبد بإذن الله في تلك الأراضي المباركة التي روتها دماء الشهداء، وعندما يأتي ذلك اليوم المبارك سنكون هناك أيضا".

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