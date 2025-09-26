وكالة الطاقة الذرية: مسيرات هددت محطة نووية في جنوب أوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إن طائرات مسيرة هددت مرة أخرى سلامة محطة للطاقة النووية الأوكرانية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان:"مرة أخرى، تحلق مسيرات على مسافة قريبة جدا من محطات الطاقة النووية، مما يعرض السلامة النووية للخطر".

وقالت الوكالة إنه تم اسقاط مسيرة وانفجرت على بعد حوالي 800 متر من محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية في منطقة ميكولايف الليلة الماضية. ولوحظ ما مجموعه 22 مركبة جوية غير مأهولة، بعضها مر على مسافة قريبة تصل إلى 500 متر من المنشأة. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في المحطة نفسها.

وكان هذا هو الحادث الثاني بالقرب من منشأة نووية أوكرانية هذا الأسبوع. وقد ظلت محطة زابوريجيا، التي تحتلها القوات الروسية منذ عام 2022، بدون إمدادات طاقة خارجية لعدة أيام بعد القصف. ولطالما اتهمت موسكو وكييف بعضهما البعض باستهداف الموقع.

ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا رئيسيا في مراقبة حالة وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ويتمركز فريق دائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا.