السفير البريطاني بالقاهرة: اعترافنا بالدولة الفلسطينية لن يضيف شيئا فعليا لكنه يمنح الأمل لحل الدولتين

شدد السفير البريطاني بمصر، مارك برايسون ريتشاردسون، على أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين، ووقف آلة القتل والتدمير وصولًا إلى حل كامل وشامل يُفضي إلى حل الدولتين بصورة فاعلة وعملية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر« MBC مصر» أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية لن يضيف شيئا فعليا؛ لكنه يمنح أملا لطريق السلام ويخلق دافعًا لحل الدولتين، مشيرا إلى قناعة بريطانيا بضرورة ضمان أمن واستقرار وازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين معًا، وذلك عبر حل الدولتين.

وأوضح أن المطلوب أولا ضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل الانتقال إلى العملية السياسية نحو حل دائم ومستدام، معتبرا الاعتراف خطوة أساسية في هذا الطريق ونهايته دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب بأمان وسلام.

وأكد أن الاعتراف يهدف إلى جعل حل الدولتين واقعيًا وعمليًا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الاستيطان والتوسع الإسرائيلي، والتطلع إلى أن يتحقق ذلك قريبًا عبر المفاوضات.

وأكد أن الخطوة تعد الطريق الآمن والسليم لضمان أمن واستقرار المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين، وضمان أمن وسلامة الطرفين مع إعطاء أمل لمستقبل الدولتين الآمنتين.