رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على سؤال «هل مصر ستحارب إسرائيل؟» موضحا أن هذا السؤال لا يطرحه الأجانب؛ لكن يتداول بين المصريين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر « MBC مصر» إن مصر لم تلوّح بأي شكل من أشكال الحرب، مشددا أنها متمسكة بالسلام مع الطرف الآخر دون أدنى شك.

وأضاف أن فترة السلام مع إسرائيل تقارب ضعف فترة الحروب التي امتدت منذ 1948 حتى 1973، مشددا في الوقت ذاته أن «ذلك لا يعني الانحياز لأي نوع من السلام».

وأوضح أن حرب 1973 لا صلة لها بنمط الحروب الجارية بين دول متجاورة اليوم، لا في تقنياتها ولا في تعريف النصر والهزيمة ولا في آثارها الداخلية، مؤكدا أن «جميع الأطراف تدرك مدى خطورة حرب من هذا النوع مع دولة بحجم وقدرات ومساحة مصر».

ولفت إلى أن من يحكم إسرائيل الآن تيار يمين متطرف ذو نزعة خلاص ديني، على نقيض «اليمين التقليدي» مثل مناحم بيجن وأريئيل شارون الذين عُرفوا بتشدد سياسي؛ لكن انتهى الأمر مع بيجن إلى معاهدة سلام، وتخلى شارون عن احتلال غزة، بالرغم من وصفهم بـ «السفاحين في التاريخ الصهيوني».

وشدد أن اليمين الحالي يتكئ على قراءات وصفها بـ «الصفراء»، قائلا إن: «الموجودين لا أستطيع أن اقول أنهم أكثر من ناس موجودة داخل كتب صفراء، وتفسيرات أكثر صفارا لكتاب سماوي اسمه التوراة، أو حاجات غير معروفة اسمها التلمود، وهما من يقولون ذلك، أما مصر لا نية لها، ولم يكن لديها نية، ولا أظن أنه سيكون لديها نية لأي صدام عسكري، لأنها تقدر جدًا النتائج؛ وليس خوفا من الصدام، فمصر ليست دولة صغيرة وإسرائيل ليست دولة عاقلة».

ولفت النظر إلى أن وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسرائيل بـ «العدو» في القمة العربية بالدوحة جاء بعد رسالته للإسرائيليين، بشأن اتفاقيات السلام في المنطقة، مؤكدا «أنهم استقبلوها بجدية تامة، ولم يعلق مسئول إسرائيلي واحد على تصريحات الرئيس السيسي، لا يوجد مسئولون إسرائيليون الذين كانوا يتنفسون كذبا على مصر علقوا عليها؛ لأنهم أدركوا خطورة الرسالة».