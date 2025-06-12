رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية يأمر بإطلاق سلسلة من المناورات العسكرية للقوات المسلحة

أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، أمرًا ببدء سلسلة من المناورات العسكرية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، أوضح باقري، أن الهدف من إجراء هذه المناورات هو «تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للقوات المسلحة وتقييم جاهزيتها».

وصباح الخميس، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن طهران جاهزة لـ«كل السيناريوهات» وتمتلك استراتيجية عسكرية، ردًا على تهديد إسرائيل بشن حرب على بلاده.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، جاء ذلك خلال كلمة لقائد الحرس الثوري الإيراني، ضمن فعاليات الملتقى الكبير لقادة التعبئة في طهران.

وأضاف: «إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيكونون عبرة للتاريخ.. فردودنا القادمة لن تكون كعمليتي الوعد الصادق بل ستكون أشد قوة وتدميرا»، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن طهران ترى «عمق هدف العدو»، معقبًا: «متأكدون من أن الشعب الإيراني يشكل سندا، وإن أُطلقت يدنا فإننا سنحقق انتصارات تجعل العدو يندم»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة وُضعت في حالة تأهب قصوى.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في المنطقة أنهم يراقبون الوضع بقلق، واصفا المرحلة بالأخطر من أي وقت مضى.

كما أكدت مصادر للصحيفة ازدياد قلق مسئولي الاستخبارات الأمريكية خشية تنفيذ إسرائيل ضربة ضد إيران من دون موافقة واشنطن.

وأضافت المصادر أن أي ضربة إسرائيلية، من المؤكد أنها ستؤدي إلى إفساد المفاوضات الجارية، وستدفع طهران إلى رد انتقامي.



