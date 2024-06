المنظمة الدولية للهجرة: مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين في حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين في حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن.

وأشار المتحدث باسم المنظمة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إلى أن المركب الذي غرق قبالة سواحل اليمن، أمس الاثنين، كان يحمل 260 مهاجرًا.

ونوه أن الحادث المأساوي أسفر عن مقتل 39 مهاجرًا وفقدان 150 آخرين، بينما استطاع 71 شخصًا النجاة.

Tragic incident off #Yemen coast: Boat with 260 migrants sank yesterday. 39 dead, 150 missing, 71 survivors.



IOM is providing immediate aid to survivors.



More updates to follow!!! pic.twitter.com/y65sKsksBh