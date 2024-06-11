المنظمة الدولية للهجرة: مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين في حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين في حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن.

وأشار المتحدث باسم المنظمة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إلى أن المركب الذي غرق قبالة سواحل اليمن، أمس الاثنين، كان يحمل 260 مهاجرًا.

ونوه أن الحادث المأساوي أسفر عن مقتل 39 مهاجرًا وفقدان 150 آخرين، بينما استطاع 71 شخصًا النجاة.

Tragic incident off #Yemen coast: Boat with 260 migrants sank yesterday. 39 dead, 150 missing, 71 survivors.



IOM is providing immediate aid to survivors.



More updates to follow!!! pic.twitter.com/y65sKsksBh — IOM Spokesperson (@IOMSpokesperson) June 11, 2024

وأمس الاثنين، أعلن مسئول يمني، مصرع 38 مهاجرا أفريقيا أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، في حين أُنقذ نحو 70 آخرين.

وقال المدير العام لمديرية رضوم اليمنية هادي الخرماء، إن بين المتوفين 26 امرأة و12 رجلا لم يتمكنوا من الوصول إلى الساحل بعد وقوعهم من قارب كان يقلهم على بعد أكثر من ميل بحري، وفق رواية بعض ممن أنقذوا.

وأوضح الخرماء، أن قاربا يحمل نحو 250 مهاجرا غير نظامي جميعهم من إثيوبيا اقترب من سواحل مديرية رضوم، لكن عددا كبيرا منهم وقعوا من أعلى القارب، في حين لم يعرف بعد مصير الباقين.

وأشار إلى أنه جرت عملية الإنقاذ عبر صيادين ومواطنين يفتقرون إلى وسائل الإنقاذ الحديثة، كما أجريت العمليات الإسعافية لمن نجا منهم.

وذكر المسؤول اليمني أن جميع الناجين اتجهوا إلى المساجد ودور العبادة في المديرية، وهم في حالة يرثى لها في ظل عدم وجود أماكن إيواء وعدم وجود المال معهم.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، ولا سيما قبالة الساحل الشرقي والغربي لليمن، حيث لقي عشرات المهاجرين حتفهم غرقا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعادة ما يسلك المهاجرون الأفارقة -خاصة من إثيوبيا والصومال- طريقا للهجرة محفوفا بالمخاطر يبدأ من الطريق الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي واليمن، وصولا إلى خليج عدن ثم اليمن، وأخيرا السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص عمل.

وتوقع تقرير حديث للأمم المتحدة أن يستقبل اليمن أكثر من 44 ألف لاجئ صومالي خلال العام الجاري 2024.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد وصل 97 ألف مهاجر إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي.