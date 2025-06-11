 جيش الاحتلال يزعم انتشال جثماني محتجزين.. ونتنياهو يحتفي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يونيو 2025 11:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم انتشال جثماني محتجزين.. ونتنياهو يحتفي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 11:18 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه انتشل من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة جثماني اثنين من المحتجزين القتلى.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، مساء الأربعاء، إن عملية الانتشال نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة وفق ادعائه.

واحتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعملية المزعومة قائلًا إنه في عملية عسكرية للجيش والشاباك تم استعادة جثث اثنين من المحتجزين في غزة.

ولم يصدر عن حركة حماس أو ذراعها العسكرية كتائب القسام أي إعلان رسمي في هذا الصدد.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة معتبرًا أنها الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى من القطاع، فيما يواجه اتهامات واسعة في الداخل الإسرائيلي بأنها يواصل الحرب لأسباب سياسية لضمان بقاء في السلطة.

وعلى الرغم من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ نحو 20 شهرًا، إلا أنّ جيش الاحتلال لم يستطع تحرير سوى عدد محدود للغاية من الأسرى، كما أن بعض العمليات أسفرت عن مقتل محتجزين إسرائيليين.

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