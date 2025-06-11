رئيس وزراء بولندا يعتزم إجراء تعديل وزاري في يوليو المقبل

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، خططه لإجراء تعديل وزاري في يوليو المقبل، قبل إجراء تصويت بالثقة على حكومته اليوم.

وقال توسك، في بيان قبل التصويت، إنه سوف يكون هناك تغيير في الهيكل، بالإضافة إلى "وجوه جديدة".

وكان توسك "68 عاما"، دعا لإجراء تصويت بالثقة في أعقاب هزيمة ائتلافه المدني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الأول من يونيو الجاري.

وقال توسك: "أنا أعلم مذاق النصر ومرارة الهزيمة، ولكن هناك كلمة لا أعرفها ألا وهي: الاستسلام".

وأضاف: "نحن نواجه عامين ونصف من العمل الشاق والجاد في ظل ظروف لن تتحسن".