شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 13 آخرين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,981 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم