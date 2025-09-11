الدفاع التركية: لا أساس لمزاعم استهداف إسرائيل قواتنا بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، إن مزاعم استهداف إسرائيل لمواقع القوات التركية المتمركزة في سوريا، "لا أساس لها من الصحة".

جاء ذلك في رد المصادر على أسئلة للصحفيين عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت المصادر التركية إن "الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية (الاثنين)، وفي قطر (الثلاثاء)، مخالفة للقانون الدولي وتمثل اعتداء صارخا على الحقوق السيادية لكلا البلدين".

وأشارت المصادر التركية إلى أن "مثل هذه الممارسات الاستفزازية تصعد التوتر في المنطقة وتؤثر سلبًا على جهود إحلال السلام".

ومساء الاثنين، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة اللاذقية، كما شن غارة أخرى استهدفت محيط حمص"، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة، فيما أدانت قطر، في بيان للخارجية، الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.

وذكرت المصادر أن الجيش التركي يواصل جميع أنشطته بسوريا في إطار القانون الدولي وحق الدفاع المشروع عن النفس.

وأوضحت في هذا السياق أن "أنباء ومزاعم استهداف إسرائيل لمواقع القوات التركية في سوريا، لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".

ولفتت إلى عدم وجود أي نواح سلبية فيما يتعلق بالوحدات أو الأفراد أو المعدات التركية المتمركزة في سوريا.

وأكدت أهمية توخي الحذر وضبط النفس تجاه أنشطة "الطابور الخامس" (الحرب النفسية) وعمليات التضليل التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص.

مصادر الوزارة، أشارت إلى أن الحكومة السورية "مستمرة في جهودها الحثيثة" لإعادة هيكلة جميع مؤسساتها وإحلال الاستقرار والأمن في البلاد.

وذكرت أن الحكومة السورية تأخذ بعين الاعتبار مطالب تطهير المنطقة من الإرهاب، وخاصة من تنظيم داعش، بما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والرفاهية لشعبها.

وأضافت: "نواصل عملنا بالتنسيق مع سوريا ضمن هذا الإطار. وقد تسارعت الخطوات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية بعد توقيع مذكرة التفاهم للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس 2025".

وتابعت: "تماشيا مع طلبات الحكومة السورية، بدأت أنشطة التدريب والزيارات والاستشارات والدعم الفني لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية".

وشددت على أن هذه الأنشطة تجري بالتنسيق والتخطيط المشترك مع وزارة الدفاع السورية.

وأردفت: "استقرار سوريا وأمنها يحملان أهمية حيوية من أجل السلام في المنطقة، وتركيا عازمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية في هذا الاتجاه ودعم مبدأ 'دولة واحدة، جيش واحد' (في سوريا)".