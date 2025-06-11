أعرب خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي عن سعادته بالتواجد في أمريكا ضمن بعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريبيرو في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء على هامش معسكر الفريق في ميامي "سعيد بالتواجد هنا، وأنني أمثل الأهلي أحد أعظم الأندية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بفضل مشاركته في العديد من النسخ السابقة للبطولة".

وأضاف المدرب الإسباني "بالتأكيد مجموعة الأهلي صعبة مثل باقي المجموعات، ولكن جميع عناصر الفريق تنتظر البطولة بشغف كبير من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن".

وواصل "هدفنا في هذه المرحلة التأهل إلى دور الـ16 كخطوة أولى، ونريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي".

وشدد "الأهلي نادٍ عظيم، ولديه جماهير كثيرة في كل مكان، ونعلم أن هناك جمهورًا ينتظرنا لتحقيق نتائج إيجابية، وسنعمل على إسعادهم".

واستطرد "الأهم بالنسبة إلينا حاليًّا هو العبور للدور القادم، والفوز في لقاء الافتتاح أمام إنتر ميامي سيكون أمرا مهما بالنسبة إلينا، وبالتأكيد جماهيرنا في مصر والعالم تحلم دائمًا بالأفضل للنادي، لكننا نفكر في الخطوة الأولى حاليا وهي تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات".

وقال ريبيرو "بالتأكيد ليونيل ميسي حقق كل شيء، وهناك البعض الذي يصفه بأنه أحسن لاعب في التاريخ، ولهذا سنحتاج لجهد كبير في المباراة بشكل عام".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نحن سعداء بمواجهة ميسي، لكن هذا لا يقلل من قيمة باقي لاعبي إنتر ميامي، فنحن نستعد لمواجهة الفريق المنافس ككل وليس لاعبا واحدا فقط".