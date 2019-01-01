مقتل 7 أشخاص جراء عاصفة مدمرة في شمال اليونان

قال مسؤولون يونانيون إن عاصفة عاتية ضربت شمال البلاد ليلة الأربعاء/الخميس لمدة 10 دقائق، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، على الأقل، وإصابة نحو 60 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة، وفقا لما ذكرته قناة "إي آر تي" اليوم الخميس.

وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة بسبب الدمار واسع النطاق الذي سببته العاصفة الليلية، والذي أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والتيار الكهربائي وخدمات الهاتف عن آلاف الأشخاص.

وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 80 في المئة من شبه جزيرة هالكيديكي، بالقرب من سالونيك، وأعربت شركة الكهرباء الوطنية عن أملها في أن تتمكن من إعادة التيار ليلة الخميس.

ونشرت وزارة الدفاع قوات مزودة بمولدات كهربائية في المناطق المتضررة، وآلات لإزالة أثار الدمار.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس إنه جرى تخصيص معونات لجهود إعادة الإعمار.

وكانت حالات الوفاة المؤكدة، وبينها طفلان، لسائحين من رومانيا وجمهورية التشيك وروسيا. ولا يزال صياد 60 عاما، في عداد المفقودين، وفقا للسلطات.

وتسببت العاصفة في انقلاب سيارات ودراجات بخارية، كما تضررت مبان عدة.

وأفاد شهود عيان بأن سرعة العاصفة التي أعقبت موجة حارة وصلت درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية، كانت صادمة.