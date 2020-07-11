إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ75 ألفا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 75 ألفًا و194 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى تسجيل 95 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3055.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1699 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 43 ألفًا و79.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.