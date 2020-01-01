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نعى الإعلامي عمرو أديب، رحيل الفنان الشعبي محمود رضا، قائلا: «كان راقصا محترفا، ومصمما عبقريا للرقصات، وشخصية جميلة»، حسب وصفه.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، الجمعة، أن الراحل استطاع إضافة مفهوم جديد للفن الشعبي، وجاب العالم كله يقدم الرقصات الفلكلورية المصرية.

وتابع: «محمود رضا أحد بُناة الثقافة المصرية، وفرقة رضا هي من أفضل الأشياء التي حدثت للثقافة المصرية».

وتقدم بالتعازي إلى الفنانة شيرين رضا، ابنة الراحل محمود رضا.

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الاستعراضي محمود رضا الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت النقابة في بيان لها:"الفن المصرى والعربى والعالمى فقد أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا، والذى رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية".

وقد أعلنت الفنانة شيرين رضا نبأ وفاة والدها على صفحتها على موقع فيسبوك، قائلة إن العزاء سيقتصر على أفراد العائلة، وإن مكان الدفن لن يتم الإعلان عنه لأسباب تتعلق بوباء كورونا.