تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 18 رحلة طيران تحمل علي متنها 3530 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، ولبنان، والهند، النيبال، وباكستان، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 4 رحلات تقل 625 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الأربعة ستصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج.