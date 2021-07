فيديو - نيمار يعانق ميسي بعد تتويجه بأول ألقابه مع الأرجنتين

عانق نيمار دا سيلفا، مهاجم البرازيل، زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي بعد تتويجه بأول ألقابه مع الأرجنتين في مسيرته.

وفازت الأرجنتين بهدف دون رد على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، ليتوج التانجو باللقب الخامس عشر في تلك البطولة.

وعقب انتهاء المواجهة بكى نيمار بشدة لخسارة منتخب بلاده، ولكن بعد تهدئته قام بعناق ميسي وهنأه على التتويج باللقب.

يذكر أن ميسي ونيمار تزاملا لسنوات في برشلونة، وحققا سويا العديد من الألقاب.

وحقق المنتخب الأرجنتيني أولى ألقابه بعد 28 عاما، حيث يعود آخر لقب للتانجو قبل اليوم إلى 1993.

Messi took a moment to console Neymar during the celebrations 💙



(via @esport3) pic.twitter.com/ONwC3cCV27