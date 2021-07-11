الرئيس التونسي وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلاده والإمارات، مشيرا إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترسخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، صدر اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التونسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالمناسبة، أنه انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد من تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح تونس 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ستصل يوم غد الاثنين.