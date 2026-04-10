بلومبرج: الاتحاد الأوروبي وواشنطن يقتربان من اتفاق بشأن المعادن الحرجة

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يقتربان من التوصل إلى اتفاق ‌للتنسيق بشأن إنتاج المعادن الحرجة والحصول عليها.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن الصفقة المحتملة ستتضمن حوافز مثل ضمانات للحد الأدنى للأسعار، التي قد تصب في مصلحة الموردين غير ⁠الصينيين، مشيرا إلى "خطة عمل".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتعاونان أيضا في وضع المعايير والاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب زيادة التنسيق بشأن أي انقطاعات في الإمدادات من دول مثل الصين.

هذا وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على التقرير. ولم يرد ‌مكتب ⁠الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلبات وكالة "رويترز" للتعليق.

وذكرت بلومبرج، نقلا عن مذكرة تفاهم غير ملزمة، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات ⁠المتحدة سيشمل "المعادن الحرجة على طول سلسلة القيمة بأكملها وإدارة دورة الحياة، بما في ذلك الاستكشاف والاستخراج ⁠والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير".

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على احتياطيات من المعادن الحرجة، ⁠لا سيما سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة التي يهيمن عليها حاليا الصينيون.