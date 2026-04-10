صحفية أمريكية: العالم بات يرى إسرائيل على حقيقتها ويجب عزلها دوليا

قالت الصحفية الأمريكية آبي مارتن، إن دعاية إسرائيل لم تعد مجدية، وإن العالم بات يراها على حقيقتها، وإنه ينبغي عزل تل أبيب على الصعيد الدولي.

ووصفت مارتن، في مقابلة مع قناة "دبل داون نيوز" على منصة شركة يوتيوب الأمريكية، الخميس، إسرائيل بأنها دولة "فاشية".

وأكدت مارتن أن إسرائيل كانت قائمة بفضل الدعاية التي تمارسها، لكن هذا الأمر انهار الآن، مضيفة: "العالم يرى إسرائيل على حقيقتها، ولا يمكنها الاستمرار طويلا بهذا الشكل".

ومضت قائلة: "على العالم بأسره أن يعزل هذه الدولة المارقة، التي تمارس الفصل العنصري، وترتكب الإبادة الجماعية، وتتصرف كقاتل متسلسل، وتكذب".

وقالت إن كل من يذهب إلى إسرائيل، من أكاديميين ومشاهير وسياسيين، عليهم أن يشعروا بالعار.

ولفتت مارتن إلى أن الادعاءات بأن إسرائيل "أكثر جيوش العالم أخلاقية" وأن "حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية" لم تعد تلقى صدى.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل وبدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ولا تزال تتواصل بأشكال مختلفة.

وأشارت مارتن إلى أن نقل الفلسطينيين لمعاناتهم مباشرة إلى العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي غيّر الصورة.

وقالت مارتن: "لم تعد دعاية إسرائيل تنجح، لأنه ولأول مرة تمكن الفلسطينيون من إظهار الواقع الذي يتعرضون له بكل وضوح، نرى الحقيقة التي يعيشونها كل يوم، نرى عنف المستوطنين، نرى أشخاصا يُطلق عليهم النار دون أن يفعلوا شيئا. نرى الجرائم التي تُرتكب يوميا. لا يمكنكم إخفاء هذه الإبادة عنا".

ووصفت مارتن طريقة تناول وسائل الإعلام لهجمات إسرائيل على غزة بأنها "مخزية"، معتبرة أن الجهات التي تروج ادعاءات غير مؤكدة شريكة في الجريمة، وأكدت أن ما جرى في غزة لن يُمحى من الذاكرة.

كما أشارت مارتن إلى ما شاهدته خلال مقابلات أجرتها في شوارع إسرائيل، لافتة إلى انتشار خطاب الكراهية في مختلف فئات المجتمع.