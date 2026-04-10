إيران: يمكن للسفن الأمريكية المرور في مضيق هرمز ما دامت لا تتصرف بعدائية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، إن السفن الأمريكية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز "ما دامت لا تتصرف بعدائية".

وأضاف خطيب زاده لوسائل الإعلام الإيرانية، أن "مضيق هرمز مفتوح، لكن يجب على السفن التنسيق مع القوات الإيرانية بسبب القيود الفنية"، مؤكدا: "سنضمن مرورهم الآمن عبر القنوات الآمنة التي لدينا في المضيق".

وتشير التقارير الواردة من مضيق هرمز إلى أن عددا قليلا من السفن عبرت المضيق منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أمس الخميس، إن "إيران تقوم بعمل سيئ للغاية - بل قد يقول البعض إنه غير مشرّف - في السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز. هذا ليس ما اتفقنا عليه!".

وتستضيف باكستان اليوم الجمعة، محادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي.