الكويت تسجل 17 حالة وفاة بسبب كورونا وهي الأعلى منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 375 آلف و594، في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2117.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"



وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 321.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1626 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعةالماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 355 آلف و 562حالة.