مسئول ألماني يحذر من الإفراط في تناول الكحول ليلة رأس السنة

حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة المخدرات، هندريك شتريك، من الإفراط في تناول الكحول خلال احتفالات رأس السنة.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ندائي بسيط: اعرف حدودك"، مضيفا أن الكثيرين يعتبرون شرب الكحول جزءا من احتفالات ليلة رأس السنة، "لكن غالبا ما يُستهان بخطورة الكحول، فهو ليس رفيقا بريئا، بل مادة سامة للخلايا تزيد من احتمالات الحوادث والعنف والطوارئ الطبية، خاصة عند اقترانها بالألعاب النارية والبرد والحشود الكبيرة".

وأكد شتريك أن الاحتفال بوعي، والحرص على الاعتدال، وحتى قول "لا"، لا يتعارض مع قضاء أمسية ممتعة، مشيرا إلى أن مخاطر الكحول غالبا ما يتم التقليل منها لأنه مقبول اجتماعيا ومتوافر في كل وقت.

وقال: "من الناحية الطبية، نعلم أن حتى الكميات القليلة تزيد المخاطر، خصوصا لدى الشباب".

وكان مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) طالب في سبتمبر الماضي بإلغاء السماح للشباب بدءا من سن 14 عاما بشرب الكحول رفقة شخص مسؤول، بحيث يصبح الحد الأدنى للسن المسموح به لتناول البيرة أو النبيذ أو المشروبات الكحولية الفوارة 16 عاما.

وعن إمكانية تصعيب الوصول إلى الكحول، قال شتريك: "هذه مسألة سياسية تحتاج إلى أغلبية... الثابت أن تقليل التوافر ووضع قواعد واضحة يخفضان الاستهلاك"، مشيرا في المقابل إلى أن الأمر في النهاية لا يتعلق بالمنع بل بالمسؤولية.